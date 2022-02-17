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48 минут назад

ВСУ ранили мирную жительницу ДНР во время обстрела

News.ru

Жительница Донецкой народной республики получила ранения в результате обстрела со стороны вооружённых сил Украины, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Состояние здоровья раненой неизвестно. Также сообщается, что в результате обстрела были повреждены жилые дома.

ВСУ ранили мирную жительницу ДНР во время обстрела
Фото: Michaal Nigro/Keystone Press Agency/Global Look PressMichaal Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

По предварительной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ ранение получила мирная жительница населённого пункта Старомихайловка, — говорится в сообщении.

Кроме того, были повреждены жилые домостроения в посёлке шахты им. Челюскинцев, расположенном на западе Донецка.

В СЦКК призывают руководство украинской армии вернуться к устойчивому режиму тишины, а международные органы мониторинга — усилить наблюдение и действовать более оперативно в рамках передачи информации общественности о ситуации на линии соприкосновения.

Новости об открытии огня в районах ДНР и ЛНР появились рано утром. Согласно информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу подверглись несколько населённых пунктов ЛНР, а также окраины Донецка. Военные ДНР открыли ответный огонь.

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