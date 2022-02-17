Британские военные опубликовали схему «вторжения» России на Украину

Минобороны Великобритании опубликовали карту, на которой изображены направления главных ударов российских войск при «вторжении» на Украину. Изображение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте оборонного ведомства.

Фото: Reuters Reuters

На карте под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» представлена схема, на которой изображены фазы наступления сухопутных войск России. Первая фаза включает в себя «вторжение» на Киев и Днепр, со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая фаза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.

«Россия сохраняет [близ Украины] значительное военное присутствие, силами которого можно провести внезапное вторжение», — написано в комментарии британского ведомства.

Ранее постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о признаках неизбежного «вторжения» на Украину. Также она добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен выступит с планом снижения напряженности в Европе на заседании Совета безопасности ООН.