В США заявили о «неминуемом вторжении» России на Украину

«Наша цель — донести всю серьезность ситуации. Имеющиеся на местах свидетельства говорят о том, что Россия движется к неминуемому вторжению. Это решающий момент. Сегодняшнее заседание Совета безопасности ООН не должно отвлекать нас от этого. Оно должно быть сосредоточено на том, что происходит прямо сейчас на Украине», — написала постпред США при ООН.