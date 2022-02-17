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1 час назад

В США заявили о «неминуемом вторжении» России на Украину

Елена Прошина

Ситуация на «земле» указывает на движение России к «неминуемому вторжению» на Украину. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

В США заявили о «неминуемом вторжении» России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша цель — донести всю серьезность ситуации. Имеющиеся на местах свидетельства говорят о том, что Россия движется к неминуемому вторжению. Это решающий момент. Сегодняшнее заседание Совета безопасности ООН не должно отвлекать нас от этого. Оно должно быть сосредоточено на том, что происходит прямо сейчас на Украине», — написала постпред США при ООН.

Томас-Гринфилд добавила, что на заседании Совбеза ООН 17 февраля по минским соглашениям госсекретарь США Энтони Блинкен выступит с планом деэскалации ситуации в Незалежной.

«Он прибудет в Нью-Йорк, чтобы продемонстрировать нашу глубокую приверженность дипломатии, предложить путь к деэскалации и дать понять миру, что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить войну», — подчеркнула постпред США при ООН.

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