Лукашенко решил не возвращать часть боеприпасов России

Глава Белоруссии Александр Лукашенкоко заявил, что после совместных с РФ учений Минск может оставить у себя часть российских боеприпасов, «чтобы их не таскать туда-сюда». Об этом сообщает БЕЛТА.

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До 9 февраля Россия и Белоруссия проводили первый этап проверки сил Союзного государства. За это время военные двух стран провели передислокацию, создали на территории Белоруссии группировки войск, организовали охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, и проверили готовность сил ПВО.

С 10 по 20 февраля проходят совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость - 2022».

«Мы договорились (откровенно вам говорю, хоть должен был уклониться от ответа на этот вопрос): если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь», - заявил Лукашенко после посещения одного из полигонов учений.

Он отметил, что обратил внимание на несколько видов перспективной техники, которая нужна Белоруссии.

«Искандер» и не только. Мы будем эту технику закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев», - рассказал Лукашенко.