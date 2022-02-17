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21 минуту назад

В ЛНР обвинили в начале обстрела Зеленского

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский лично дал указания на эскалацию конфликта в Донбассе. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

В ЛНР обвинили в начале обстрела Зеленского
Фото: ReutersReuters

Сегодня в самопровозглашенных республиках Донбасса заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения войск в регионе. Так, по их данным, украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. В том числе была обстреляна территория Донецкого аэропорта и окраины Донецка. Подразделениями Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики был открыт ответный огонь.

Начальник управления Народной милиции ЛНР сообщил в ходе брифинга, что режим прекращения огня в зоне соприкосновения войск был нарушен украинской стороной десять раз, обстреляны семь населенных пунктов.

«Происходящее обострение обстановки связано с посещением Зеленском зоны конфликта, после убытия которого и начались обстрелы территории республик по всей линии фронта. Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта», - заявил Ян Лещенко.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что действия Киева в Донбассе в любой момент могут спровоцировать «воспламенение войны» у российской границы. По его словам, в Кремле хотят, чтобы Запад предостерег Украину от начала гражданской войны «заново».

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