В ЛНР обвинили в начале обстрела Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский лично дал указания на эскалацию конфликта в Донбассе. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

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Сегодня в самопровозглашенных республиках Донбасса заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения войск в регионе. Так, по их данным, украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. В том числе была обстреляна территория Донецкого аэропорта и окраины Донецка. Подразделениями Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики был открыт ответный огонь.

Начальник управления Народной милиции ЛНР сообщил в ходе брифинга, что режим прекращения огня в зоне соприкосновения войск был нарушен украинской стороной десять раз, обстреляны семь населенных пунктов.

«Происходящее обострение обстановки связано с посещением Зеленском зоны конфликта, после убытия которого и начались обстрелы территории республик по всей линии фронта. Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта», - заявил Ян Лещенко.