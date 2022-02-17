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1 час назад

Как российские войска возвращаются с учений

Газета.Ru

Российские военные возвращаются в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость — 2022» и после учений в Крыму. Часть техники (танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки) перевозят на железнодорожных платформах. Отдельные части идут маршем в составе своих колонн.

1/12 Танк Т-72Б3 во время вывода войск после участия в российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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2/12 Эшелон с танками во время последнего этапа вывода войск после российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
3/12 Танки во время последнего этапа вывода войск после российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
4/12 Военная техника во время вывода войск после участия в российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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5/12 Танки во время последнего этапа вывода войск после российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
6/12 Во время вывода войск после участия в российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
7/12 Военная техника во время вывода войск после участия в российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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8/12 Эшелон с танками во время последнего этапа вывода войск после российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
9/12 Танки Т-72Б3 во время вывода войск после участия в российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
10/12 Эшелон с танками во время последнего этапа вывода войск после российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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11/12 Танки во время последнего этапа вывода войск после российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
12/12 Эшелон с танками во время последнего этапа вывода войск после российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Некоторые подразделения, в том числе войска Восточного военного округа и ВДВ, пока остаются на белорусской территории, сообщают в российском Минобороны.

Учения в Крыму завершились стрельбами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град». К настоящему моменту войска Южного военного округа покинули полуостров. Эшелон с военной техникой проехал по Крымскому мосту

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