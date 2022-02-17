«В центре Донецка слышен артогонь»: очевидец об обстреле Донбасса

Вооруженные силы Украины с раннего утра начали обстрелы самопровозглашенных республик Донбасса, ответный артобстрел был слышен и в центре Донецка. Об этом сообщает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

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Сегодня в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения войск в Донбассе. Так, по их данным, украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. В том числе была обстреляна территория Донецкого аэропорта и окраины Донецка.

Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по огневым точкам ВСУ. Как отметил представитель ведомства, ответная стрельба была вынужденной и необходима для защиты гражданского населения.

Корреспондент Дмитрий Стешин уточнил, что корпуса Народной милиции получили приказ открыть ответный огонь около 10 утра и «ответ» был слышен даже в центре Донецка. К 11.20 стрельба затихла.

По данным журналиста, находящегося на линии соприкосновения, ВСУ вели обстрелы с 5 утра. При этом «военные отмечают скоординированность действий» украинской стороны

В зону поражения попали несколько населенных пунктов в ЛНР: Золотое-5, Нижнее Лозовое и село Сокольники на берегу Северского Донца, также обстреляли Коминтерново, утверждает Стешин.

«В ДНР обстрелы начались примерно в то же самое время с гранат из СПГ (станковый противотанковый гранатомет) в поселке Водяное и Пищевик. С 8 утра начали бить минометы и по окраинам Горловки, и по окраинам Донецка», - пояснил корреспондент издания.