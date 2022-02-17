В Польше назвали главные сценарии «вторжения» России на Украину

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох считает, что вероятность «вторжения» России на Украину выросла, но никаких доказательств своим словам не привел. Об этом он сказал в эфире Польского радио.

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По мнению Солоха, ситуация изменилась из-за возвращения российских военных в места дислокации после белорусско-российских учений. При этом он надеется, что Россия и Украина все же избегут военного конфликта.

«Тем не менее в данную минуту вероятность агрессии против Украины кажется больше, чем это было день-два назад», — приводит слова Солоха «Газета.ru».

Он также подчеркнул, что имеет сведения о нескольких сценариях «вторжения».

«Сами россияне стараются создать атмосферу неуверенности – ограниченная атака, атака с двух сторон, атака с трех сторон – со стороны Белоруссии, Донбасса, Черного моря, ограниченная атака, которая должна привести к взятию столицы Украины или окружению столицы Украины – этих вариантов есть несколько», — поделился информацией Солох.