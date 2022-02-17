ВСУ продолжили массированный обстрел Донбасса

Украинские силовики продолжают обстреливать территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко, за последние сутки ситуация на линии соприкосновения значительно обострилась.

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Еще с утра украинские военные открыли огонь по пяти населенным пунктам, а позднее стало известно еще о трех обстрелах. Лещенко добавил, что сейчас сообщается о двух новых случаях.

Напомним, что с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о своей независимости. С 5:30 мск 17 февраля ситуация на линии соприкосновения начала обостряться.