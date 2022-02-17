Российские вооруженные силы «перенесли» вторжение на Украину на 20 февраля 2022 года. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на эксперта по российским вооруженным силам Майкла Кофмана.

По данным журналистов Politico, данная дата выбрана из-за завершения Мюнхенской конференции по безопасности, на которой будет президент Украины Владимир Зеленский. Также утверждается, что «вторжение» должно произойти после закрытия Олимпиады в Пекине, чтобы не обижать председателя КНР Си Цзиньпина.