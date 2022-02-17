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14 минут назад

В ДНР открыли ответный огонь после обстрела ВСУ

Елена Прошина

Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется», — рассказал представитель милиции.

Напомним, что за утро 17 февраля украинские силовики пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе и с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Так, с 5:30 мск военные обстреливали населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позднее огонь начал вестись по поселку Донецкому.

ЛНР: ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Луганской области

Ранее, 16 февраля, украинские силовики разместили 22 танка Т-72 недалеко от поселка Подлесное, расположенного вблизи линии соприкосновения в Донбассе. В ЛНР отметили, что дополнительное размещение вооружения и военной техники является нарушением третьего пункта дополнительных мер по прекращению огня.

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