На Западе назвали самое страшное неядерное оружие России

Портал 19FortyFive посвятил статью тяжелой огнеметной системе "Буратино". Автор отмечает, что, возможно, это самое мощное оружие России, не использующее ядерные технологии. ТОС-1 и варианты этого оружия могут нанести невероятный ущерб. Так, одна установка способна поджечь территорию размером примерно с два футбольных поля.

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Огнеметные системы размещены на шасси танка Т-72. В 24 трубах размещены 220-мм ракеты с зажигательными или термобарическими боеголовками. Они весят около 180 килограмм.

Термобарические снаряды, пишет издание, выпускают химическое облако, которое воспламеняет воздух и высасывает жизнь из всего, что находится в зоне поражения.

Беспилотники российской армии помогают определить цели для ТОС-1. Дальность стрельбы огнеметных систем - примерно от 3 500 до 6 000 метров в зависимости от модификации. Полный залп может быть произведен за 12 секунд.

Современную версию ТОС-1А "Солнцепек" разработали в 2001 году - более старая машина-предшественник использовалась советскими войсками в Афганистане. Она также была поставлена в Армению, Азербайджан, Ирак и Казахстан. ТОС-1 была задействована в военных конфликтах в Ираке и Сирии. В этом году Саудовская Аравия приобрела несколько систем ТОС-1.

ТОС-1 используется для зачистки бункеров, зданий и траншеи. Она также может уничтожать бронетехнику. Экипаж из трех человек размещается внутри пусковой установки для лучшей защиты.