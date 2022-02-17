ЛНР: ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Луганской области

Утром 17 февраля украинские силовики пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе и с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), целями стали пять населенных пунктов.

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По его словам, с 5:30 мск военные обстреливали населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позднее они обстреляли поселок Донецкий.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, днем ранее обстрелов территории республики не было.

Напомним, что с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о своей независимости.