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41 минуту назад

ЛНР: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Луганской области

Елена Прошина

Утром 17 февраля украинские силовики пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе и с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), целями стали пять населенных пунктов.

ЛНР: ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Луганской области
Фото: ReutersReuters

По его словам, с 5:30 мск военные обстреливали населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позднее они обстреляли поселок Донецкий.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, днем ранее обстрелов территории республики не было.

Напомним, что с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о своей независимости.

Ранее, 16 февраля, украинские силовики разместили 22 танка Т-72 недалеко от поселка Подлесное, расположенного вблизи линии соприкосновения в Донбассе. В ЛНР отметили, что дополнительное размещение вооружения и военной техники является нарушением третьего пункта дополнительных мер по прекращению огня.

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