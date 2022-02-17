Вертолет с военными разбился в Сирии

Вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии разбился в провинции Латакия на северо-западе страны. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийских службах безопасности.

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По данным собеседника агентства, крушение произошло на востоке региона. Причиной, по предварительной информации, стала техническая неисправность воздушного судна.