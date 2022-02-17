Белый дом заявил о наращивании военных сил РФ у границ с Украиной

Россия увеличила своё военное присутствие на границе с Украиной на семь тысяч человек, заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга. В Белом доме отметили, что заявления Москвы о том, что она отводит войска от границы с Украиной, не соответствуют действительности. В администрации Джо Байдена в очередной раз подчеркнули, что Россия может начать операцию против Киева в любой момент, сообщает ТАСС.

Фото: Минобороны России / Facebook Минобороны России / Facebook

РФ увеличила своё военное присутствие вдоль границы с Украиной на семь тысяч военнослужащих. Россия может в любой момент использовать ложный предлог для обоснования вторжения на Украину, — заявил представитель Белого дома.

Он добавил, что Москва может использовать разные предлоги для начала войны: провокация в Донбассе, утверждения об активности НАТО. Он призвал не принимать за чистую монету заявления российских властей, так как в прошлом якобы Россия использовала похожую тактику.