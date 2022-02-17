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55 минут назад

Белый дом: Россия отправила на границу с Украиной ещё семь тысяч военных

News.ru

Россия увеличила своё военное присутствие на границе с Украиной на семь тысяч человек, заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга. В Белом доме отметили, что заявления Москвы о том, что она отводит войска от границы с Украиной, не соответствуют действительности. В администрации Джо Байдена в очередной раз подчеркнули, что Россия может начать операцию против Киева в любой момент, сообщает ТАСС.

Белый дом заявил о наращивании военных сил РФ у границ с Украиной
Фото: Минобороны России / FacebookМинобороны России / Facebook

РФ увеличила своё военное присутствие вдоль границы с Украиной на семь тысяч военнослужащих. Россия может в любой момент использовать ложный предлог для обоснования вторжения на Украину, — заявил представитель Белого дома.

Британия обвинила Россию в стягивании войск к границам с Украиной

Он добавил, что Москва может использовать разные предлоги для начала войны: провокация в Донбассе, утверждения об активности НАТО. Он призвал не принимать за чистую монету заявления российских властей, так как в прошлом якобы Россия использовала похожую тактику.

Ранее глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия наращивает войска на границе с Украиной. При этом военный не стал приводить какие-либо доказательства своим словам, а ограничился утверждением о том, что у России «на месте достаточно военной силы». С такими же обвинениями ранее выступил Госдепартамент США. Представитель американского ведомства Нед Прайс заявил, что Вашингтон не увидел доказательства того, что Москва начала отвод своих войск.

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