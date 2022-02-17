ЛНР: ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Луганской области

Украинские силовики утром 17 февраля четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера представительства ЛНР в СЦКК.

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По его словам, огонь велся, в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов.

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — сказал офицер.

По его словам, украинские силовики с 5:30 мск обстреливали подконтрольные ЛНР населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

При этом днем ранее пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе, которая находится вблизи подконтрольного Киеву поселка Подлесное. По данным ЛНР, на этой территории появились 22 танка Т-72.