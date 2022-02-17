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31 минуту назад

ЛНР: ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Луганской области

Елена Прошина

Украинские силовики утром 17 февраля четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера представительства ЛНР в СЦКК.

ЛНР: ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Луганской области
Фото: ReutersReuters

По его словам, огонь велся, в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов.

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — сказал офицер.

По его словам, украинские силовики с 5:30 мск обстреливали подконтрольные ЛНР населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

При этом днем ранее пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе, которая находится вблизи подконтрольного Киеву поселка Подлесное. По данным ЛНР, на этой территории появились 22 танка Т-72.

За день до этого представитель Народной милиции ДНР сообщил, что силовики Украины поставили в Донбасс минометы и артиллерийские боеприпасы образца Североатлантического альянса.

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