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22 минуты назад

Казахстан одобрил договор о военном сотрудничестве с Россией

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Депутаты Сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законопроект о ратификации договора между республикой и Россией о военном сотрудничестве.

Казахстан одобрил договор о военном сотрудничестве с Россией
Фото: ТАССТАСС

Договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве был подписан 16 октября 2020 года в Нур-Султане взамен аналогичного договора от 28 марта 1994 года, передает РИА «Новости».

Нормы договора направлены на осуществление военного сотрудничества в совместном планировании применения войск в интересах обеспечения безопасности государств и противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, а также взаимодействие по другим направлениям военного сотрудничества между двумя странами.

Договор дает возможность осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как оперативная и боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука, деятельность войск и их всестороннее обеспечение, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы, культура, спорт и другие направления военного сотрудничества.

Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.

Напомним, в мае 2021 года Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года.

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