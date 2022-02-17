Российские корветы провели учения в Охотском море

В рамках учений в Охотском море корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили пуски ракет, отражая нападение кораблей условного противника, сообщила пресс-служба ТОФ. В учениях приняли участие корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов ». Были использовано ракетное оружие с фактическим пуском ракеты-мишени «Малахит», сообщает РИА Новости .

Ранее российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии. Полёт был осуществлён в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, отметили в ведомстве. Полёт выполнялся на высоте около восьми тысяч метров и скорости порядка 750 километров в час в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях . Также отмечается, что во время патрулирования были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый».