В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

Российские корветы провели учения в Охотском море

News.ru

В рамках учений в Охотском море корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили пуски ракет, отражая нападение кораблей условного противника, сообщила пресс-служба ТОФ. В учениях приняли участие корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Были использовано ракетное оружие с фактическим пуском ракеты-мишени «Малахит», сообщает РИА Новости.

Российские корветы провели учения в Охотском море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках планового учения в акватории Охотского моря, — сказано в пресс-релизе.

По легенде учений экипажи корветы обнаружили отряд кораблей условного противника, идущий курсом к территориальным водам РФ. По условному противнику был также открыт огонь расчётами 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190.

Ранее российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии. Полёт был осуществлён в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, отметили в ведомстве. Полёт выполнялся на высоте около восьми тысяч метров и скорости порядка 750 километров в час в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях . Также отмечается, что во время патрулирования были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители