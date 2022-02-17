Россия и Венесуэла расширят военное сотрудничество

"Мы пересмотрели планы военного сотрудничества и утвердили направление для мощного военного взаимодействия между Россией и Венесуэлой для защиты мира, суверенитета, защиты территориальной целостности, - сказал глава государства, чье выступление транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión. - У министра обороны Владимира Падрино есть четкие указания по этому поводу, мы будем расширять программу [сотрудничества] с такой военной державой, как Россия".