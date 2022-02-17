На Украине предложили создать календарь нападений России

Экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала «Наш» заявил, что ни в Киеве, ни на Западе уже не верят в то, что Россия готовит вторжение на Украину, а истерия вокруг этого поддерживается ради спекуляций на рынках валют. В связи с этим он предложил создать календарь с возможными датами нападения России.