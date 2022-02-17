Госдеп потребовал подтвердить отвод техники России от границ с Украиной

В Госдепартаменте США захотели подтвердить видео Министерства обороны РФ об отводе российской военной техники от границ с Украиной, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
«Это должно быть подтверждено, есть много путей, которыми можно это сделать», — сообщил дипломат.
Он выразил уверенность, что ситуация вокруг Украины не движется в сторону деэскалации. Ранее в Госдепе заявили, что Москва продолжает стягивать войска к украинской границе и не идет на деэскалацию. Ведомство отметило, что обеспокоенность США относительно Украины не уменьшилась.
«Я хочу предельно ясно заявить, что наша обеспокоенность не уменьшилась ни на йоту. На самом деле наша обеспокоенность продолжает расти с учетом того, что мы еще не увидели деэскалации... Мы на самом деле видим эскалацию», — сказал Прайс.
По его словам, американские власти наблюдают, как новые российские силы прибывают к границе с Украиной и занимают позиции, которые «позволяют им в любой момент быть задействованными для неспровоцированного вторжения».
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что отвода российских войск не видно, наблюдается только небольшая ротация. При этом глава государства назвал обстановку на границе с РФ контролируемой.