Госдеп потребовал подтвердить отвод техники России от границ с Украиной

«Я хочу предельно ясно заявить, что наша обеспокоенность не уменьшилась ни на йоту. На самом деле наша обеспокоенность продолжает расти с учетом того, что мы еще не увидели деэскалации... Мы на самом деле видим эскалацию», — сказал Прайс.