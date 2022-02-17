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37 минут назад

Глава военной разведки Британии Хокенхалл: РФ наращивает войска на границе с Украиной

Газета.Ruиещё 3

Глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия, вопреки своим заявлениям, все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной, при этом он не привел никаких доказательств. Об этом сообщает РИА "Новости".

Британия обвинила Россию в стягивании войск к границам с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы не видим свидетельств того, что РФ отводит войска от границы Украины. Вопреки своим утверждениям, Россия продолжает наращивать свои военные возможности на границе с Украиной. В том числе в это входят позиции для дополнительных бронированных машин, вертолеты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы", — заявил генерал.

Он подчеркнул, что у РФ на границе с Украиной на данный момент уже достаточно военной силы. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президенту США Джо Байдену следует уволить своих аналитиков, предсказывавших обострение ситуации вокруг Украины.

Накануне Байден призвал россиян не воевать против украинцев. Американский президент объяснил, что США не имеют намерений по отправке на Украину своей армии, если там начнется война. Он также добавил, что "не верит, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной".

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