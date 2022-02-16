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41 минуту назад

В НАТО перестали указывать точную дату «вторжения» России на Украину

Lenta.ru

Министр обороны Испании Маргарита Роблес, участвующая во встрече на уровне глав ведомств НАТО в Брюсселе, отметила, что в настоящее время в альянсе перестали указывать какую-либо точную дату «вторжения» России на Украину. Запись ее общения с журналистами опубликована на YouTube-канале агентства EFE.

В НАТО перестали указывать точную дату «вторжения» России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не видели, что со стороны России была деэскалация. Правда, сегодня не произошло и вторжения, о котором говорили, но угроза вторжения сохраняется», — заявила она.

Глава минобороны также добавила, что несмотря на то, что ожидаемое 16 февраля нападение не произошло, а ее коллега из США Ллойд Остин перестал говорить о вторжении в конкретный день, в сознании у всех закрепилась мысль, что вторжение РФ обязательно должно состояться, даже не смотря на то, что в альянсе не знают, когда именно это произойдет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон не в первый раз разыгрывает карту с «обращением» к российскому народу, при этом американскому президенту Джо Байдену нужно уволить своих аналитиков, которые предрекали обострение ситуации вокруг Украины.

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