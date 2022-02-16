«Нас не примут в НАТО, чтобы не дразнить Россию»

Украина не будет принята в блок НАТО. Вероятность присоединения к альянсу была мала еще до того, как возникло обострение в отношениях с Россией, теперь же шансы почти равны нулю, поскольку «дразнить» Москву альянс не хочет. Такую оценку ситуации дал заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко в своём Telegram-канале.

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По его словам, украинское государство «обречено» жить на стыке интересов Европы и России, поэтому «угроза» со стороны РФ будет нависать всегда.

«Нас не примут в НАТО, чтоб не дразнить РФ», — подчеркивает замминистра.

Вероятность того, что НАТО примет Украину и до «угрозы прямого широкомасштабного вторжения РФ» была невелика, отметил Геращенко. Теперь же, после обострившихся отношений и сообщений о готовящемся вторжении, шансы на вступление в альянс «близки к нулю». По словам замминистра, такова реальность и украинские власти должны «правдиво сказать [об этом] самими себе и своим избирателям».