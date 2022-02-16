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48 минут назад

Количество бомбардировщиков США у границ России рекордно выросло

Елена Прошина

Интенсивность полетов у границ России американских стратегических бомбардировщиков в 2021 выросла на 40%. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов в интервью "Российской газете".

Количество бомбардировщиков США у границ России рекордно выросло
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Нельзя не отметить значительную активизацию вооруженных сил США на западном стратегическом направлении. В частности, только за последний год на 40% возросла интенсивность полетов у российских границ американских стратегических бомбардировщиков", - сказал Попов.

Он также отметил, что интенсивность воздушной разведки "с целью выявления возможностей прорыва российских зон ограничения доступа", в первую очередь в Калининградской области и Крыму, выросла практически в два раза.

"Продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Черноморской зоне", - добавил представитель Совбеза.

Ранее британская газета The Sun опубликовала статью в которой говорится, что два американских стратегических бомбардировщика покинули военную базу в Великобритании. Отмечалось, что подобные полеты случаются довольно часто в рамках учений, однако именно этот повод для этого вылета газета нашла в желании западных властей продемонстрировать Кремлю силу.

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