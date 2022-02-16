Количество бомбардировщиков США у границ России рекордно выросло

Интенсивность полетов у границ России американских стратегических бомбардировщиков в 2021 выросла на 40%. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов в интервью "Российской газете".

"Нельзя не отметить значительную активизацию вооруженных сил США на западном стратегическом направлении. В частности, только за последний год на 40% возросла интенсивность полетов у российских границ американских стратегических бомбардировщиков", - сказал Попов.

Он также отметил, что интенсивность воздушной разведки "с целью выявления возможностей прорыва российских зон ограничения доступа", в первую очередь в Калининградской области и Крыму, выросла практически в два раза.

"Продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Черноморской зоне", - добавил представитель Совбеза.