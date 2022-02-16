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13 минут назад

Запад доставил Киеву более 2 тыс. тонн оружия и боеприпасов

ТАСС

Украина получила от западных партнеров более 2 тыс. тонн оружия и боеприпасов. Об этом в среду заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Хочу отметить, что с каждым днем мы чувствуем все большую поддержку наших иностранных партнеров, - сказал он в ходе телевизионного "марафона единения". - Мы уже получили более 2 тыс. тонн современного оружия и боеприпасов".

Резников напомнил, что Киев получил переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW и "другие средства, о которых <...> раньше только мечтали". Он также указал, что вскоре на Украине будет построен завод по производству турецких ударных беспилотников "Байрактар".

"Поддержки будет еще больше, ведь мы находимся с ними (с партнерами - прим. ТАСС) в постоянном диалоге", - резюмировал глава оборонного ведомства.

Он также подчеркнул, что военные учения на сегодняшний день идут по всей Украине.

"Сейчас по всей стране проходят учения Вооруженных сил Украины "Метель-2022". Сегодня в Ровенской области наши защитники совершенствуют свои навыки. Одновременно в Харьковской области продолжаются контрдиверсионные учения Службы безопасности Украины, пару дней до этого в Херсонской области гвардейцы, пограничники, полицейские и спасатели тренировались укрощать попытки дестабилизации", - сказал Резников.

Ранее в среду украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры Украины за последние сутки приняли решение выделить ей помощь на общую сумму 2 млрд долларов.

8 февраля на Украине начались командно-штабные учения "Метель-2022" по управлению группировками войск во время ведения боевых действий. Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, тренировки будут проходит в течение февраля по всей территории страны.

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