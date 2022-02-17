Российские и белорусские летчики провели воздушный бой

«Белорусские летчики на самолетах Су-30СМ и их российские коллеги на самолетах Су-35С провели условный воздушный бой пара на пару на малых высотах — от 200 до 1000 метров. Летчики поочередно имитировали действия противника. Задача атакующих — "сесть на хвост" самолету-противнику и условно его уничтожить», — отметили в сообщении.