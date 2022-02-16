По его словам, для этого в регионе сформирована значительная группировка вооруженных сил США, насчитывающая более 60 тысяч военнослужащих, 200 танков, а также около 150 боевых самолетов. По его данным, за последние семь лет численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30 процентов, количество бронетехники - в четыре раза. Кроме того, в готовности к применению поддерживается тактическое ядерное оружие, а также наращиваются возможности европейского сегмента глобальной системы ПРО США. Кроме того только за последний год на 40 процентов возросла интенсивность полетов у российских границ американских стратегических бомбардировщиков. Почти в два раза увеличилась интенсивность воздушной разведки, прежде всего в Калининградской области и Крыму. Продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Черном море.