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1 час назад

В Сети появилось фото Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Минобороны опубликовало в Сети первое изображение дальнего ракетоносца Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32 на внешней подвеске.

В Сети появилось фото Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет появился в сюжете, посвященном инспекции главы Минобороны Сергеем Шойгу авиабазы Хмеймим в Сирии, передает «Российская газета».

Это первые достоверные фотографии Х-32, отмечает центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) в Telegram.

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Отмечается, что Х-32 создана на замену советской дальней крылатой ракете Х-22 и является ее глубокой модернизацией.

Несмотря на то, что новая ракета выполнена в прежнем корпусе, отличия от Х-22 существенны: например, у Х-32 новый, более мощный двигатель, также за счет меньшей по объему боевой части увеличен запас топлива; кроме того, установлена новая помехозащищенная система наведения – инерциальная и радиолокационная, с радиокоррекцией и привязкой к рельефу местности.

Х-32 обладает сильными возможностями прорыва ПРО – в частности, американской системы Aegis. Она летит к цели на высоте 40 километров со скоростью до 4,4 Маха, что превышает возможности ракеты-перехватчика SM-6 по обоим параметрам.

Многочастотный радар в головке самонаведения ракеты устойчив к помехам систем РЭБ. На цель Х-32 пикирует вертикально, попадая в «мертвую зону» радаров. Дальность пуска ракеты – 1 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что российские Ту-22 и МиГ-31 с ракетами «Кинжал» прибыли в Сирию.

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