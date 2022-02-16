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1 час назад

«Высокий уровень опасности»: Песков о ситуации в Донбассе

News.ru

В Кремле оценили как высокий уровень опасности нападения украинских сил на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт «Интерфакс». Он отметил, что снижения напряжённости в регионе не наблюдается уже несколько недель. 15 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что в курсе положительного решения Госдумы по проекту признания ДНР и ЛНР, которое, по мнению парламентариев, позволит защитить жителей республики. Путин заявил, что проблемы Донбасса должны решать Минские соглашения.

Сохраняется высокий уровень опасности...Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, — отметил Песков.

На вопрос, не уменьшается ли такая угроза, по оценке Кремля, в последние недели, Песков ответил отрицательно. По его словам, российской стороной «всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию украинских сил на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Cергей Нарышкин заявил, что Украина ведёт подготовку к войне на границе с Донбассом. По его словам, здесь сконцентрированы Вооружённые силы Украины, наращивается контингент натовcких советников и инcтрукторов, а также есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадиcтов.

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