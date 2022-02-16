WP: сайт Минобороны Украины подвергся атаке «русских хакеров»

Хакеры, которые якобы связаны с РФ, проникли в военные, энергетические и другие важные компьютерные сети Украины для сбора информации, сообщает Washington Post. Как уточняет издание, ссылаясь на данные американской разведки, в случае эскалации конфликта это позволит взломщикам нарушить работу сетей.

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По словам неназванного высокопоставленного чиновника США, Москва может попытаться нарушить работу объектов в качестве поддержки спецопераций.

«Мы не знаем, намерены ли они сделать это. Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты», —добавил он.

Другой американский чиновник утверждает, что хакеров, якобы работающих на российские спецслужбы, удалось засечь внутри украинских систем. Взломщики, по информации издания, разработали специальное вредоносное ПО для использования его против компьютеров на Украине. По мнению западных чиновников, это создало проблему для систем кибербезопасности страны, несмотря на то, что они были улучшены за последние годы.

Напомним, что 15 февраля Центр информбезопасности Украины сообщил о DDoS-атаке на сайты вооруженных сил, а также государственных Приватбанка и Ощадбанка. В течение нескольких часов ресурсы «лежали», после чего работу интернет-банкинга и сайтов удалось восстановить.

В Минобороны Украины заявили, что их сайт подвергся беспрецедентной атаке. При этом глава украинского МВД Денис Монастырский сказал, что несмотря на свою массовость, атака не удалась.