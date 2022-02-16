В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
39 минут назад

WP: сайт Минобороны Украины подвергся атаке «русских хакеров»

Елена Прошина

Хакеры, которые якобы связаны с РФ, проникли в военные, энергетические и другие важные компьютерные сети Украины для сбора информации, сообщает Washington Post. Как уточняет издание, ссылаясь на данные американской разведки, в случае эскалации конфликта это позволит взломщикам нарушить работу сетей.

WP: сайт Минобороны Украины подвергся атаке «русских хакеров»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам неназванного высокопоставленного чиновника США, Москва может попытаться нарушить работу объектов в качестве поддержки спецопераций.

«Мы не знаем, намерены ли они сделать это. Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты», —добавил он.

Другой американский чиновник утверждает, что хакеров, якобы работающих на российские спецслужбы, удалось засечь внутри украинских систем. Взломщики, по информации издания, разработали специальное вредоносное ПО для использования его против компьютеров на Украине. По мнению западных чиновников, это создало проблему для систем кибербезопасности страны, несмотря на то, что они были улучшены за последние годы.

Напомним, что 15 февраля Центр информбезопасности Украины сообщил о DDoS-атаке на сайты вооруженных сил, а также государственных Приватбанка и Ощадбанка. В течение нескольких часов ресурсы «лежали», после чего работу интернет-банкинга и сайтов удалось восстановить.

В Минобороны Украины заявили, что их сайт подвергся беспрецедентной атаке. При этом глава украинского МВД Денис Монастырский сказал, что несмотря на свою массовость, атака не удалась.

Произошедший сбой на Украине и в западных СМИ сразу приписали действиям «русских хакеров». В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что США не приписывают России произошедшую 15 февраля кибератаку на украинские сайты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители