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34 минуты назад

Украина перебросила десятки танков к линии соприкосновения в Донбассе

Елена Прошина

Украинские силовики разместили 22 танка Т-72 недалеко от поселка Подлесное, расположенного вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию Луганской народной республики (ЛНР).

Украинские танки появились у линии соприкосновения в Донбассе
Фото: ReutersReuters

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение 22 танков Т-72 вблизи населенного пункта Подлесное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки, по информации наблюдателей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, военные из Украины дважды производили обстрелы.

"Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. Так, в районах населенных пунктов Михайловка и Золотое мобильные группы 20-го батальона радиоэлектронной борьбы с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления беспилотными летательными аппаратами миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в указанных районах военной техники", - подчеркнули в Народной милиции.

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