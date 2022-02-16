Украинцы кинулись массово скупать оружие

С начала 2022 года на Украине резко выросли продажи оружия и боеприпасов. Как рассказал «Апостроф» со ссылкой на анонимных представителей рынка, сейчас в магазинах почти невозможно найти патроны.

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«Продажи существенно выросли по всем разрешенным видам и калибрам оружия. <…> Спрос на все виды огнестрельного оружия превышает обычный уровень на десятки процентов. А по некоторым видам – и в несколько раз», - заявил один из собеседников издания.

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По его словам, повышенным спросом пользуются даже охотничьи варианты устаревших видов стрелкового оружия, к примеру, СВД (поступила на вооружение в 1963 году) и «Мосинка» - винтовка, которая находилась на вооружении российской армии с 1891 года.

Одновременно со скупкой оружия украинцы начали массово записываться на стрелковые курсы, необходимые для разрешения на оружие, утверждает «Апостроф». По данным издания, некоторые магазины предлагают клиентам заранее оплатить оружие, а получить его на руки уже после прохождения курсов и оформления документов.

«Очереди выросли в среднем на 30 процентов. В некоторых тирах люди записываются на месяц вперед», - заявил собеседник издания.

По информации «Апострофа», карабин на основе автомата Калашникова, переоснащенный на Украине, можно купить за 25-27 тыс. гривен (от 67 тыс. рублей), импортные карабины - за 30-45 тыс. (от 80 тыс. рублей).

Более дешевое гладкоствольное оружие обойдется как минимум в 5 тыс. гривен (около 13 тыс. рублей) за помповое ружье.

Патроны с картечью или пулей стоят 17-30 гривен (от 45 рублей) за штуку.

«В том, что сейчас наблюдается повышенный спрос на оружие и услуги тиров, нет ничего необычного. Украинцы всегда в ситуации опасности покупали оружие или добывали его в бою», - заявил глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.