Наступление ВСУ готовит советский "Змей Горыныч"

Информационная истерия вокруг «российского вторжения» на Украину постепенно приобретает какие-то сюрреалистические формы. Президент США Джо Байден ставил ранее на 16 февраля, но CNN говорит теперь, что из-за теплой погоды все переносится. То есть, танкам российским опять придется ждать, когда же украинские черноземы снова промерзнут.

Между тем, обвиняя Россию в неких агрессивных планах против «незалежной», Запад старательно обходит вниманием продолжающуюся реальную агрессию киевского режима против Донецкой и Луганской народных республик.

Американские и европейские масс-медиа хором вопят о стотысячной российской армии у границ Украины. И никак не хотят замечать 150-тысячную группировку ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. Не говоря уже о том, что ежедневные обстрелы территории ЛДНР со стороны украинских вооруженных формирований для них никогда не были той проблемой, на которую стоит обращать внимания.

Киеву, по сути дела, его западные кураторы дали карт-бланш на любые действия.

В минувшее воскресенье, 13 февраля, весь юг ДНР оказался под мощным огнем – несколько часов ВСУ из тяжелых минометов обстреливали населенные пункты Коминтерново и Ленинское.

«До этого было слышно стрелковое и вдруг в 18.55 по центральной улице четыре раза ударили из 120-х минометов. Мины не попали в сами дома, но окна у людей вылетели. И это как раз там, где еще остались жить люди – преимущественно пожилые», - рассказала ТГ «Донбасс решает» местная жительница.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, все данные говорят о том, что скопление личного состава и техники с украинской стороны идет по нарастающей. Но «красная линия на сегодня - это наступательная операция со стороны Украины, в результате которой могут погибнуть гражданские лица. Этого допустить мы не можем и не допустим. Поэтому с нашей стороны предполагается адекватный военный ответ».

От того, решатся ли в Киеве на силовую авантюру против Народных республик, зависит многое. В том числе и будущее самой Украины. Поскольку в таком случае у России просто не будет выбора и ей придется вмешаться, чтобы принудить украинскую сторону к миру.

Между тем, достаточно тревожной информацией поделился военкор Юрий Котенок. Оказывается, ВСУ по всей линии - от Коминтерново до Широкино снимает мины.

О применении украинскими вооруженными формированиями на южном фланге обороны ДНР самоходных реактивных установок разминирования УР-77 (в простонародье «Змей Горыныч») сообщили сразу несколько источников с передовой. Как минимум, трижды залпы «Горыныча» были зафиксированы в светлое время суток 13 февраля на рубеже Саханка – Коминтерново.

«Эта «шайтан-машина» досталось украм в наследие от проклинаемого ими СССР. Она способна проделывать ходы в противотанковых и противопехотных минных полях. Тротиловая «кишка», выстреливая на минное поле, образует в нем проходы шириной от 6 до 14 метров, а длиной до 100 метров. Кроме того, ее можно применять прямо по позициям противника в его укрепрайонах и узлах обороны - ДОТам, траншеям, НП, блиндажам и по зданиям», - пишет Котенок в своем Телеграм-канале.

Но мины, как известно, снимают перед наступлением. А значит, Киев, возможно, все-таки решился начать военную операцию против ЛДНР…

Прокомментировать ситуацию «СП» попросила эксперта Центра военно-политической журналистики Владимира Орлова:

- На сегодняшний день УР-77, пожалуй, лучшая система дистанционного разминирования. Эта установка была создана для преодоления минных полей, что всегда было одной из сложнейших задач атакующих. Она проделывает проходы в минных полях – т.е. делает то, что раньше вручную, рискуя жизнью, делали саперы.

Поэтому появление на линии соприкосновения этих установок разминирования может свидетельствовать об одном – Вооруженные силы Украины готовятся пойти в атаку. Это тот самый «звоночек», прямо указывающий, что нападение уже запланировано.

Как мы знаем, за те годы, пока длится конфликт на Донбассе, вся линия фронта фактически превратилась в сплошное минное поле. И было множество случаев, когда украинские военные просто теряли карты своих минных полей и даже подрывались на собственных минах.

Конечно, идти в атаку по минному полю – самоубийство. Единственный способ преодолеть его без потерь, это применение вот этих установок. То есть, понятно, что ВСУ не хлеб сеять там собрались, а готовятся к наступлению.

Когда это случится, сложно сказать. Поскольку, мы видим, что, несмотря на давление, которое западные «партнеры» оказывают на руководство Украины, киевские власти все-таки не очень хотят начинать силовой захват республик Донбасса. Обстреливать с расстояния – да. Но вступать в прямое боестолкновение, понимая, что за ними стоит Россия, себе дороже. Мне кажется, пока это отрезвляет даже самые, скажем так, отчаянные головы

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева, в свою очередь, полагает, что война все-таки будет:

- В принципе, еще с 2014 года было очевидно, что этот конфликт не имеет невоенного решения. То есть, грубо говоря, воевать там все равно пришлось бы. Возможно, надо было начать даже раньше – т.е. действовать по принципу, когда-то озвученному Путиным, что «если драка неизбежна, надо бить первым». Но по ряду геополитических причин все-таки не смогли этого сделать.

Опять же, возможно, причины были достаточно серьезные. Но сейчас, действительно, война становится реальностью.

«СП»: - Тогда, получается, что США добьются своего - втянут Россию в конфликт с Украиной?

- Знаете, война, это не всегда плохо. Обычное обывательское сознание, оно говорит, что «ох, не дай бог, война». Но, во-первых, не всегда война, когда воюют, а мир, когда не воюют. И не всегда мир является предпочтительным перед войной, в любом случае.

Вот здесь как раз тот случай, когда, на самом деле, всю эту ситуацию надо завершить. Нужно разрубить этот «гордиев узел». Поставить точку. И дальше уже строить совершенно другую реальность.

Будет Украина, не будет Украина…

Там уже, в принципе, Польша предъявляет в мягкой форме претензии на Львов. То есть, это уже совершенно другая ситуация.

Есть прогноз, что от нынешней Украины останется небольшой кусочек, который, действительно, будет называть себя государством Украина. Есть версия, что с началом миротворческой операции России, на Украине поднимут голову здравые силы, и во главе государства встанет человек, который будет действовать в интересах своего народа. И будет выстраивать нормальные отношения с непосредственным соседом, а не с неким непонятным государством, которое находится за многие-многие тысячи километров за океаном.

Вариантов может быть много, но фактом является то, что да, война будет.

«СП»: - Конечно, если на кону будут стоять жизни сотен тысяч мирных жителей, Россия просто не сможет не прийти на помощь…

- Это будет война с участием российских миротворческих сил, причем, очевидно, что не только на территории Народных республик. То есть, фактически это будет операция по принуждению Украины к миру, именно потому, что все переговорные возможности уже исчерпаны.

Ведь Россия предлагала множество вариантов. Тот же «Минск», который является «дорожной картой» по возвращению территории Народных республик и границы с Россией под контроль Украины.

Но Киев не устроило даже это. Им предлагали массу вариантов, но они не пошли не на один. При этом все идет только по нарастающей. Обстрелы продолжаются. К линии соприкосновения стягивается какой-то интернациональный сброд – польские, грузинские наемники. Поставляется вооружение.

Причем, по моей информации, полученных от Запада вооружений, на самом-то деле, Украине особо на войну-то и не хватит. Существует оценка, что всех этих накопленных вооружений и боеприпасов хватит на несколько часов интенсивных боев, либо на пару-тройку дней боев средней интенсивности.

То есть, воевать-то они, по большому счету, не могут. Тем не менее, нарываются.

«СП»: - Понятно, американцам плевать на то, что будет с Украиной. Для них главное, объявить Россию «агрессором» по факту, что называется, чтобы продолжать давить нас своими санкциями «из ада»…

- Запад, естественно, объявит Россию «агрессором» и «врагом». Но тут надо понимать, что Россия для Запада всегда враг. И санкции против нас всегда вводятся.

Мы видим, что за последнее время нас обвиняют во всех смертных грехах. Мы якобы вмешиваемся в выборы, мы якобы кого-то травим. И, надо понимать, что нас будут постоянно во всем обвинять. И под предлогом каких-то придуманных шизофренических мотивов все рано вводить санкции.

Но если нас все равно обвинят, то почему бы нам не действовать в своих интересах?

А решить эту проблему, действительно, в интересах России очень во многих смыслах. И прагматический смысл – прямо сейчас не иметь у себя под боком зоны боевых действий.

И цивилизационный. Потому что, по большому счету, это все исторически наши территории. В Донбассе живут, во-первых, русские люди, а, во-вторых, там уже огромное количество граждан России.

В любом случае, с этим что-то надо делать.

Дальнейшее оформление всей ситуации – это большой вопрос. Войдет ли что-то в состав России, либо с Россией будут устанавливаться отношения по тому же сценарию, что Абхазией и Южной Осетией. А, возможно даже, встанет во главе обновленной Украины какой-то адекватный человек