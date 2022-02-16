Украинские танки появились у линии соприкосновения в Донбассе

Вблизи линии соприкосновения в Донбассе размещены 22 танка Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Фото: Минобороны Украины Минобороны Украины

Как утверждают в ЛНР, украинские силовики продолжают размещать военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории, несмотря на то, что это запрещено дополнительными мерами по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.

Так, вблизи поселка Подлесное, расположенного неподалеку от линии соприкосновения, стоят 22 танка Т-72 ВСУ, сообщают в Народной милиции.