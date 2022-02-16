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25 минут назад

В ЛНР сообщили об украинских танках у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru

Вблизи линии соприкосновения в Донбассе размещены 22 танка Т-72 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Украинские танки появились у линии соприкосновения в Донбассе
Фото: Минобороны УкраиныМинобороны Украины

Как утверждают в ЛНР, украинские силовики продолжают размещать военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории, несмотря на то, что это запрещено дополнительными мерами по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.

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Так, вблизи поселка Подлесное, расположенного неподалеку от линии соприкосновения, стоят 22 танка Т-72 ВСУ, сообщают в Народной милиции.

Ранее в ведомстве заявили, что, по их информации, большая часть доставленных из США и Великобритании противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW и NLAW прибыли на позиции ВСУ в Донбассе. Вооружение, отмечают в Народной милиции, уже находится у линии соприкосновения, туда же был направлен личный состав, обученный применению западных противоракетных комплексов.

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