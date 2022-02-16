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44 минуты назад

Минобороны публикует видео отправки военной техники из Крыма

Александр Кузьмин

Военная техника после проведенных учений возвращается из Крыма в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующее видео.

«Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставляют в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в республики Дагестан и Северная Осетия – Алания», – отмечает пресс-служба Южного военного округа.

Уточняется, что в тактических учениях приняли участие усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений ЮВАО.

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