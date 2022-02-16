"Самая высокая боеготовность": В Швеции оценили российскую армию

Журналисты Швеции оценили боеготовность российской армии. Шведское издание Svenska Dagbladet отметило, что Россия располагает наиболее мощными в Европе военными активами. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».
«Сейчас она в самой высокой за многие десятилетия боеготовности - как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», - отмечают журналисты.
Кроме того, они полагают, что Россия обладает самой функциональной армией, так как может проводить операции далеко от своих пунктов дислокации. В России выпускаются не только авианосцы, но и противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. Страна также планирует продолжить сотрудничество с Китаем, чтобы проводить совместные учения и изобретать новое оружие. При этом США несколько лет не уделяют внимания модернизации своих мощностей.
Напомним, ранее прошли совместные военные учения России и Белоруссии. В них задействовали зенитные комплексы С-400 «Триумф». Учения носили оборонительный характер.