НАТО пыталась вести разведку кораблей РФ во время учений

Во время учений группировки ВМФ в Средиземном море фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Как рассказал собеседник агентства, корабли Североатлантического альянса пытались вести разведку российских кораблей, используя радиоэлектронные и радиотехнические средства. Инцидент произошел во время проведения плановых учений в восточной части Средиземного моря группировкой российского ВМФ.
Источник уточнил, что экипажи российских ракетных крейсеров в ходе учений зафиксировали излучения РЛС кораблей НАТО, определили параметры их движения и взяли на сопровождение.
По информации издания, к учениям ВМФ в Средиземном море привлечены 15 боевых кораблей Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, среди которых ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг», фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Касатонов», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Трибуц», а также суда обеспечения. Кроме того, в маневрах принимают участие более 30 летательных аппаратов ВКС России.
Отмечается, что одна из задач маневров — учебно-боевые упражнения российских самолетов и кораблей для уничтожения «корабельных группировок условного противника».