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43 минуты назад

НАТО пыталась вести разведку российских кораблей во время учений

Елена Прошина

Во время учений группировки ВМФ в Средиземном море фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

НАТО пыталась вести разведку кораблей РФ во время учений
Фото: РамблерРамблер

Как рассказал собеседник агентства, корабли Североатлантического альянса пытались вести разведку российских кораблей, используя радиоэлектронные и радиотехнические средства. Инцидент произошел во время проведения плановых учений в восточной части Средиземного моря группировкой российского ВМФ.

Источник уточнил, что экипажи российских ракетных крейсеров в ходе учений зафиксировали излучения РЛС кораблей НАТО, определили параметры их движения и взяли на сопровождение.

По информации издания, к учениям ВМФ в Средиземном море привлечены 15 боевых кораблей Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, среди которых ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг», фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Касатонов», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Трибуц», а также суда обеспечения. Кроме того, в маневрах принимают участие более 30 летательных аппаратов ВКС России.

Отмечается, что одна из задач маневров — учебно-боевые упражнения российских самолетов и кораблей для уничтожения «корабельных группировок условного противника».

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