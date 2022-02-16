Полковник СБУ раскрыл выгоду США от войны в Европе

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в эфире телеканала «Наш» раскрыл выгоду, которую США получат от войны в Европе. По его мнению, такая ситуация финансово выгодна Вашингтону.

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Стариков уверен, что таким образом США пытаются информационно испугать людей, чтобы банки перевели свои капиталы из Европы в США. Кроме того, считает эксперт, войной в Европе США пытаются отвлечь собственное население от проблем внутри страны — в частности, от роста инфляции.

По словам Старикова, таким образом Америка убивает сразу двух зайцев: решает свои финансовые вопросы за счет ЕС и Украины, а также отодвигает на задний план экономическое сотрудничество Брюсселя Пекином, что снижает экономические позиции Китая на мировой арене.