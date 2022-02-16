Стало известно, что Украина попросила у НАТО

Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить средства радиационной и химической разведки, разминирования, а также внедорожники и медицинские средства. Весь список составил четыре страницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт НАТО.

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Согласно опубликованной информации, Украина запросила у НАТО международную помощь на случай чрезвычайных ситуаций «различного характера», которые могут повлиять на жизнь и здоровье гражданского населения.

Сообщается, что в запросе указаны приспособления для поиска взрывных устройств на разной глубине — в общей сложности более 260 единиц. Также Украина попросила предоставить средства персональной защиты, в том числе 70 тысяч костюмов химической защиты, оборудование для обеспечения связи, десятки тысяч единиц экипировки для пожарных, водолазное снаряжение и гидрокостюмы.

Кроме того, Киев настаивает на предоставлении 55 мобильных полевых лагерей с автономным жизнеобеспечением, в которых можно было бы разместить 250-300 человек. В запросе указаны десятки экскаваторов, бульдозеров, грузовых автомобилей и автокранов.