В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
14 минут назад

Украина запросила у НАТО средства разминирования, внедорожники и лекарства

Елена Прошина

Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить средства радиационной и химической разведки, разминирования, а также внедорожники и медицинские средства. Весь список составил четыре страницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт НАТО.

Стало известно, что Украина попросила у НАТО
Фото: ReutersReuters

Согласно опубликованной информации, Украина запросила у НАТО международную помощь на случай чрезвычайных ситуаций «различного характера», которые могут повлиять на жизнь и здоровье гражданского населения.

Сообщается, что в запросе указаны приспособления для поиска взрывных устройств на разной глубине — в общей сложности более 260 единиц. Также Украина попросила предоставить средства персональной защиты, в том числе 70 тысяч костюмов химической защиты, оборудование для обеспечения связи, десятки тысяч единиц экипировки для пожарных, водолазное снаряжение и гидрокостюмы.

Кроме того, Киев настаивает на предоставлении 55 мобильных полевых лагерей с автономным жизнеобеспечением, в которых можно было бы разместить 250-300 человек. В запросе указаны десятки экскаваторов, бульдозеров, грузовых автомобилей и автокранов.

Украина также попросила НАТО прислать десятки тысяч медицинских средств, в том числе антибиотики, обезболивающие, перчатки, маски, бинты и костюмы биологической защиты.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители