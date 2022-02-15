Киев обратился к НАТО с запросом о помощи

Власти Украины направили в НАТО запрос на предоставление международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

«Государственная служба Украины по ЧС готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть ее гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны страны», — говорится в сообщении.

В частности, Украина попросила у НАТО более 30 машин радиационной и химической разведки, миноискатели, электрогенераторы, свыше 70 тысяч костюмов химзащиты, внедорожники, бульдозеры, краны, порядка 20 тысяч радиостанций различных типов и другое. Полный список оборудования и средств опубликовал у себя в Telegram-канале «РБК».