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17 минут назад

Киев запросил помощь НАТО на случай крупных чрезвычайных ситуаций с гражданским населением

ТАСС

Украина запросила НАТО о международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций "разного характера", которые могут затронуть гражданское население. Об этом сообщила во вторник пресс-служба альянса.

Киев обратился к НАТО с запросом о помощи
Фото: ReutersReuters

"Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины", - сообщила пресс-служба НАТО.

Также Украина запросила у НАТО более сотни внедорожников, средства разминирования и радиохимической разведки.

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы - это основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Его задача - координировать поступающие запросы и предложения о помощи в случае природных и техногенных катастроф. Пострадавшее государство обычно информирует эту структуру о конкретных потребностях для противодействия экстренной ситуации, после чего страны НАТО и государства - партнеры выделяют ей соответствующие объемы помощи.

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