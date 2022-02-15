В ЛНР открыли ответный огонь по украинским позициям

Народная милиция ЛНР 15 февраля открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе после гибели ополченца. С заявлением об этом выступил офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной республики лейтенант Антон Микужис.

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«С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются», — сказал он.

Микужис уверен, что украинские войска «сосредоточились на проведении провокаций на линии соприкосновения» и поэтому разместили там «снайперские группы».

«Стоит отметить цинизм и беспринципность ВСУ, которые даже во время проведения Зимних Олимпийских игр нарушают режим прекращения, что приводит к новым жертвам», — отметил офицер.