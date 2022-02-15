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30 минут назад

В ЛНР открыли ответный огонь по украинским позициям

Елена Прошина

Народная милиция ЛНР 15 февраля открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе после гибели ополченца. С заявлением об этом выступил офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной республики лейтенант Антон Микужис.

В ЛНР открыли ответный огонь по украинским позициям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются», — сказал он.

Микужис уверен, что украинские войска «сосредоточились на проведении провокаций на линии соприкосновения» и поэтому разместили там «снайперские группы».

«Стоит отметить цинизм и беспринципность ВСУ, которые даже во время проведения Зимних Олимпийских игр нарушают режим прекращения, что приводит к новым жертвам», — отметил офицер.

По его словам, 15 февраля украинский снайпер застрелил военнослужащего ЛНР, находившегося на позиции у поселка Голубовское. Микужис подчеркнул, что огонь был открыт практически сразу после смены командира в 57-й бригаде на полковника Бакулина.

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