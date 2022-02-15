Россия задействовала 140 кораблей в учениях Средиземном море

«Задействованы свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники и около 10 тыс. военнослужащих», — говорится в докладе главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.