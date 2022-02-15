Россия задействовала 140 кораблей в учениях Средиземном море

В серии учений ВМФ России в Средиземном море задействовали более 140 боевых кораблей и 1 тыс. единиц военной техники.
«Задействованы свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники и около 10 тыс. военнослужащих», — говорится в докладе главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.
Ранее стало известно о прибытии главы Минобороны России Сергея Шойгу в Сирию, где он проинспектировал ход учений российского ВМФ в Средиземном море.