В ЛНР заявили об убитом украинцами военном

Военнослужащий народной милиции ЛНР погиб в результате снайперского обстрела. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве ЛНР обвинили в обстреле украинских военных.
В сообщении уточняется, что военный стал жертвой обстрела около 15:00 15 февраля в районе населенного пункта Орехово.
В ДНР ранее сообщили, что за последние сутки украинские военные четыре раза нарушили режим перемирия и обстреляли районы поселка Зайцево, поселка шахты «Трудовская», поселка Александровка и села Коминтерново.
В ДНР утверждают, что для обстрелов украинцы использовали минометы 82-миллиметрового калибра, гранатометы и стрелковое оружие. Всего в ДНР насчитали 18 выпущенных по территории региона боеприпасов.