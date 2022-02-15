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1 час назад

В ЛНР заявили об убитом украинцами военном

Мария Иванова

Военнослужащий народной милиции ЛНР погиб в результате снайперского обстрела. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ЛНР заявили об убитом украинцами военном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В представительстве ЛНР обвинили в обстреле украинских военных.

В сообщении уточняется, что военный стал жертвой обстрела около 15:00 15 февраля в районе населенного пункта Орехово.

В ДНР ранее сообщили, что за последние сутки украинские военные четыре раза нарушили режим перемирия и обстреляли районы поселка Зайцево, поселка шахты «Трудовская», поселка Александровка и села Коминтерново.

В ДНР утверждают, что для обстрелов украинцы использовали минометы 82-миллиметрового калибра, гранатометы и стрелковое оружие. Всего в ДНР насчитали 18 выпущенных по территории региона боеприпасов.

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