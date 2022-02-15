В ЛНР заявили об убитом украинцами военном

Военнослужащий народной милиции ЛНР погиб в результате снайперского обстрела. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Фото: РИА Новости РИА Новости

В представительстве ЛНР обвинили в обстреле украинских военных.

В сообщении уточняется, что военный стал жертвой обстрела около 15:00 15 февраля в районе населенного пункта Орехово.

В ДНР ранее сообщили, что за последние сутки украинские военные четыре раза нарушили режим перемирия и обстреляли районы поселка Зайцево, поселка шахты «Трудовская», поселка Александровка и села Коминтерново.