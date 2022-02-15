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1 час назад

На Украине оценили возвращение российских войск с учений

Алиса Селезнёва

В Киеве считают «правильным сигналом» сообщения о том, что российские военнослужащие начинают возвращение с учений в места дислокации. Об этом заявил изданию Liga.net советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

На Украине оценили возвращение российских войск с учений
Фото: ТАССТАСС

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о начале возвращения войск и боевой техники Южного и Западного военных округов, принимавших участие в учениях, в места базирования.

В Офисе президента Украины положительно оценили эту информацию.

«Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины – это правильный сигнал», - заявил Михаил Подоляк.

Он также констатировал, что информационная эскалация «уже значительно бьет по финансово-экономическим возможностям» Украины. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев поверит в деэскалацию только тогда, когда увидит отвод российских войск.

Западные СМИ назвали 15 и 16 февраля датами начала военного вторжения России на Украину. В частности, неназванный источник Politico утверждал, что 16 февраля упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин уже шутит о сообщениях США, касающихся «вторжения на Украину».

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