Латвия одобрила поставку Украине комплексов Stinger

Правительство Латвии во вторник на заседании одобрило поставку Украине зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщает местное агентство LETA.

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По его информации, решение о передаче Вооруженным силам Украины зенитных ракетных комплексов Stinger принималось на закрытой части заседания правительства Латвии. Кроме того, кабмин республики на прошлой неделе одобрил передачу Украине индивидуальной экипировки. При этом Минобороны Латвии не уточнило, какого рода индивидуальная экипировка будет отправлена на Украину.

Министерство обороны Латвии 21 января сообщило, что поставит Украине зенитные ракетные комплексы Stinger, индивидуальную экипировку и сухие продукты питания. Оборонное ведомство также подготовило проект решения об отправке военных инструкторов для участия в операции Unifier, которую правительство Канады проводит на Украине. Как отметил ранее госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс, Латвия планирует отправить на Украину не более десяти солдат, однако парламент республики еще не утвердил это решение.