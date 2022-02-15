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1 час назад

Правительство Латвии одобрило поставку Украине комплексов Stinger

ТАСС

Правительство Латвии во вторник на заседании одобрило поставку Украине зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщает местное агентство LETA.

Латвия одобрила поставку Украине комплексов Stinger
Фото: ВикипедияВикипедия

По его информации, решение о передаче Вооруженным силам Украины зенитных ракетных комплексов Stinger принималось на закрытой части заседания правительства Латвии. Кроме того, кабмин республики на прошлой неделе одобрил передачу Украине индивидуальной экипировки. При этом Минобороны Латвии не уточнило, какого рода индивидуальная экипировка будет отправлена на Украину.

Министерство обороны Латвии 21 января сообщило, что поставит Украине зенитные ракетные комплексы Stinger, индивидуальную экипировку и сухие продукты питания. Оборонное ведомство также подготовило проект решения об отправке военных инструкторов для участия в операции Unifier, которую правительство Канады проводит на Украине. Как отметил ранее госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс, Латвия планирует отправить на Украину не более десяти солдат, однако парламент республики еще не утвердил это решение.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.

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