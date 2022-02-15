СМИ: Израиль отказался продавать Украине "Железный купол"

«Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому делу, и сумел снять этот вопрос (о передаче «Железного купола» Киеву) с повестки дня. Официальные лица на Украине выразили разочарование позицией Иерусалима», — указано в сообщении.