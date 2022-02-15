СМИ: Израиль отказался продавать Украине "Железный купол"

Израильское издание «Едиот ахронот» сообщает, что Израиль отказался продавать Украине тактическую систему противоракетной обороны «Железный купол».
«Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому делу, и сумел снять этот вопрос (о передаче «Железного купола» Киеву) с повестки дня. Официальные лица на Украине выразили разочарование позицией Иерусалима», — указано в сообщении.
«Железный купол» обеспечивает защиту от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Одна батарея ПРО «Железный купол» способна защищать территорию на площади 150 кв. км.
«В Израиле считают, что администрация (президента США) Байдена и лидеры конгресса понимают потребность Израиля в том, чтобы соблюдать осторожность, и поэтому, по словам источников, действовали «деликатно и ответственно» в отношении «Железного купола», — резюмировали в издании.