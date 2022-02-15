В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
45 минут назад

СМИ: Израиль отказался продавать Украине "Железный купол"

Газета.Ru

Израильское издание «Едиот ахронот» сообщает, что Израиль отказался продавать Украине тактическую систему противоракетной обороны «Железный купол».

СМИ: Израиль отказался продавать Украине "Железный купол"
Фото: ReutersReuters

«Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому делу, и сумел снять этот вопрос (о передаче «Железного купола» Киеву) с повестки дня. Официальные лица на Украине выразили разочарование позицией Иерусалима», — указано в сообщении.

«Железный купол» обеспечивает защиту от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Одна батарея ПРО «Железный купол» способна защищать территорию на площади 150 кв. км.

«В Израиле считают, что администрация (президента США) Байдена и лидеры конгресса понимают потребность Израиля в том, чтобы соблюдать осторожность, и поэтому, по словам источников, действовали «деликатно и ответственно» в отношении «Железного купола», — резюмировали в издании.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители