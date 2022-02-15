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1 час назад

Появились кадры с возвращением российской техники после учений

Lenta.ru

В сети появились кадры вывода российской техники с учений. Соответствующее видео публикует Министерство обороны, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как военные выводят танки с совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость-2022».

Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил о завершении части военных учений Вооруженными силами (ВС) России. По его словам, войска Восточного военного округа и ВДВ, принимающие участие в учении, совместно с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

В феврале 2022 года в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022». Как подчеркнул глава республики Александр Лукашенко, военные отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

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