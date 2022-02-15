Российские самолеты поразили цели на учениях в Крыму

Российские истребители Су-27 и бомбардировщики Су-24 поразили корабли условного противника. Самолеты морской авиации Черноморского флота (ЧФ) отработали поиск и уничтожение морских целей в ходе учений в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

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«В ходе проведения учения по обороне Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз морская авиация ЧФ отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника», — отметили в сообщении.

Корабли противника имитировали большие десантные суда и ракетные катера Черноморского флота. Отряд кораблей обнаружили с помощью беспилотников «Форпост» и «Орлан», которые передали целеуказание самолетам Су-24 и Су-27. Летчики отработали преодоление противовоздушной обороны (ПВО) кораблей противника и нанесли удары по морским целям.

Ранее в Крыму провели учения с береговыми ракетными комплексами (БРК) «Бастион». Дивизионы комплексов, которые базируются в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши к месту проведения задач. Расчеты «Бастионов» подготовили БРК к учебной ракетной стрельбе.